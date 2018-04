Dementieva vence na estreia e encara Henin na Austrália

A chave feminina do Aberto da Austrália deverá ter um duelo de alto nível na segunda rodada. Nesta segunda-feira, a russa Elena Dementieva, quinta colocada no ranking da WTA, confirmou o seu favoritismo na estreia em Melbourne e agora vai enfrentar a belga Justine Henin.

Campeã do Torneio de Sydney, Dementieva superou a também russa Vera Dushevina, número 40 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Mais cedo, Justine Henin, que retornou às quadras neste mês, passou pela compatriota Kirsten Flipkens (6/4 e 6/3).

O confronto direto entre as duas tenistas coloca a belga como favorita. Elas já se enfrentaram 11 vezes, com nove vitórias de Henin e apenas duas de Dementieva.