Dementieva vence torneio em Hong Kong A russa Elena Dementieva derrotou na madrugada deste sábado a norte-americana Venus Williams, por dois sets a zero - 6/3 e 6/2 - e conquistou o torneio de tênis de Hong Kong. Antes da final, os organizadores ganharam as raquetes das principais participantes do torneios, e as venderam por US$ 205.128, que foram doados para as vítimas do maremoto da Ásia.