Demoliner abandona, Sá cai na estreia e Brasil dá adeus às duplas em Buenos Aires

O Brasil já encerrou a sua participação na chave de duplas do Torneio de Buenos Aires. Dois únicos tenistas do País nesta disputa do ATP 250 argentino realizado em quadras de saibro, Marcelo Demoliner e André Sá foram eliminados em suas estreias nesta quarta-feira.

Atuando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, Demoliner acabou amargando uma lesão muscular na coxa já no terceiro game do primeiro set contra o mexicano Santiago González e o espanhol David Marrero e abandonou o confronto de maneira precoce. Antes disso, cada dupla ganhou um game.

Já o experiente André Sá, que em Buenos Aires formou parceria com o também veterano Tommy Robredo, espanhol de 34 anos, foi arrasado na primeira rodada pelo italiano Paolo Lorenzi e o francês Stephane Robert com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 47 minutos de jogo.

O dia, porém, não foi só de derrotas para o Brasil em Buenos Aires. No jogo que abriu a programação desta quarta na capital argentina, Thiago Monteiro fez bonito ao atropelar o dominicano Victor Estrella Burgos, campeão do Torneio de Quito no último domingo, também com parciais de 6/2 e 6/1, em sua estreia na chave de simples.

Assim, Monteiro se credenciou para enfrentar na segunda rodada justamente o parceiro de Sá nas duplas. Robredo surpreendeu em sua estreia em simples ao eliminar o italiano Fabio Fognini, sétimo cabeça de chave, com uma vitória por 6/4 e 6/3.

Além da partida de Monteiro, outros três jogos já foram encerrados nesta quarta na chave de simples de Buenos Aires. Em um deles, o austríaco Gerald Melzer também surpreendeu na estreia ao despachar o italiano Fabio Fognini, oitavo pré-classificado, com um triunfo por duplo 6/3.

Em duelos válidos já pela segunda rodada, o espanhol Albert Ramos e o português João Souza confirmaram as respectivas condições de quinto e sexto cabeças de chave para irem às quartas de final.

Ramos contou com a desistência do argentino Leonardo Mayer por lesão após ganhar o primeiro game do terceiro set. Antes disso, o tenista da casa havia vencido a parcial inicial por 7/6 (7/4) e depois caiu por 7/6 (7/3) no segundo set.

Sousa, por sua vez, eliminou outro argentino ao derrotar Federico Delbonis por 7/5 e 6/3 e agora espera por um provável confronto com o japonês Kei Nishikori, cabeça de chave número 1 e atual quinto tenista do ranking mundial, que tem estreia prevista para o final da noite desta quarta contra Diego Schwartzman, outro jogador da casa.