Demoliner é eliminado nas quartas de final das duplas no Marrocos

O brasileiro Marcelo Demoliner não foi além do seu segundo compromisso na chave de duplas do Torneio de Marrakesh, ATP 250 marroquino disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o gaúcho e o checo Roman Jebavy caíram nas quartas de final com a derrota de virada para os franceses Benoit Paire e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 10/5, em 1 hora e 29 minutos.

Número 55 do ranking de duplistas, Demoliner não possui um parceiro fixo no circuito. Na semana passada, ele compôs dupla com Marcelo Melo em confronto do Zonal Americano I da Copa Davis contra os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah e teve êxito no confronto, ainda que o triunfo não tenha sido suficiente para o Brasil vencer a série.

De volta aos torneios da ATP nesta semana, Demoliner se juntou a Jebavy em Marrakesh e eles triunfaram na rodada de estreia, na quarta-feira. Nesta quinta, porém, sucumbiram diante da dupla francesa, falhando na busca por uma vaga nas semifinais.

Demoliner e Jebavy até se deram bem no primeiro set do duelo. Após cada dupla obter uma quebra de serviço, eles se deram melhor no tie-break, vencido por 7/5. Na segunda parcial, porém, cometeram três duplas faltas, não aproveitaram nenhum dos três break points e ainda perderam o saque uma vez, sendo batidos por 6/3. Já no match tie-break, o brasileiro e o checo ofereceram pouca resistência e acabaram dando adeus ao Torneio de Marrakesh.