Demoliner estreia na temporada com vitória nas duplas em Brisbane

O brasileiro Marcelo Demoliner abriu com vitória a sua participação na temporada 2018 do tênis. Nesta quarta-feira, o 34º colocado no ranking de duplistas na ATP, e o neozelandês Michael Venus precisaram de uma virada para se classificarem às quartas de final do Torneio de Brisbane, disputado em quadras duras e preparatório para o Aberto da Austrália.

Demoliner e Venus passaram pelo australiano John Patrick Smith e pelo norte-americano Nicholas Monroe por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/5. Agora eles voltarão a jogar em busca de uma vaga nas semifinais e precisarão superar os argentinos Horacio Zeballos e Leonardo Mayer.

Pela chave de simples do ATP 250 de Brisbane, o australiano Nick Kyrgios (21º colocado no ranking da ATP) teve que superar dores no joelho para derrotar o compatriota Matthew Ebden (76º) por 6/7 (3/7), 7/6 (7/5) e 6/2. Nas quartas de final, o seu adversário vai ser o ucraniano Alexandr Dolgopolov (38º), que venceu fácil o argentino Horacio Zeballos (66º) por 6/1 e 6/2.

O canadense Milos Raonic (24º) foi surpreendido e perdeu para o australiano Alex de Minaur (208º), de apenas 18 anos, por duplo 6/4. Nas quartas de final do Torneio de Brisbane, o jovem vai encarar o norte-americano Michael Mmoh (175º), que derrotou o alemão Mischa Zverev (33º) por 6/2, 5/7 e 6/4.