Demoliner perde na estreia nas duplas no Torneio de Estoril

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner foi eliminado logo na estreia na chave de duplas do Torneio de Estoril, em Portugal, nesta quarta-feira. Ele e o mexicano Santiago González foram derrotados pelos holandeses Robin Haase e Matwe Middelkoop pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Dupla cabeça de chave número quatro da competição portuguesa, Demoliner e González chegaram a fazer um primeiro set equilibrado, com três chances de quebra não convertidas. Mas perderam a parcial ao sofrerem uma quebra. No segundo, tiveram mais dificuldade e foram eliminados com outra quebra.

Na próxima rodada, que já equivale às quartas de final, os tenista da Holanda vão enfrentar a dupla formada pelo argentino Leonardo Mayer e pelo local João Sousa. Na estreia, eles eliminaram o uruguaio Ariel Behar e o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.