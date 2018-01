Depois do atraso, jogo de Guga começa Após um atraso de aproximadamente 2 horas, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten iniciou a partida na quadra central às 12h16 contra o holandês Sjeng Schalken pelas quartas-de-final do Masters Series de Montecarlo. O jogo vale uma vaga às semifinais do torneio e quem vencer vai enfrentar na próxima fase o argentino Guillermo Coria, que derrotou nesta sexta-feira o espanhol Alberto Martín. O retrospecto entre Guga e Schalken é totalmente positivo para o brasileiro. Das seis vezes em que se encontraram, Guga venceu todas.