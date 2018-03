Derrota ameaça Guga no ranking As arquibancadas da Quadra Central do UCLA Tennis Center, de Los Angeles, estavam lotadas nesta sexta-feira à noite, com cerca de 7.500 pessoas para ver o jogo de Gustavo Kuerten e Andre Agassi. Foi uma partida emocionante, mas o brasileiro, 19º do ranking mundial foi eliminado pelo norte-americano, como no ano passado. Agassi marcou 7/6 (7-3), 3/6 e 6/4 em 1h54 e Guga agora segue para Toronto, para jogar o Masters Series, a partir de segunda-feira. No ano passado Guga perdeu para Agassi nas semifinais. O torneio de US$ 400 mil é disputado em quadra rápida. O jogo de sexta-feira teve a norte-americana Serena Williams, número 1 do mundo, como espectadora. Serena já disse mais de uma vez que admira o brasileiro. Chegou a afirmar certa vez que estava aprendendo português para se comunicar com ele. Pelo que se sabe nunca foi correspondida. Serena viu uma partida equilibradíssima. Começou com todos cantando o hino nacional dos Estados Unidos. No primeiro set, nenhum dos dois teve chance de quebra e a decisão foi para o desempate. Guga saiu na frente, chegou a ter 3 a 1, mas Agassi virou para 7 a 3. Na segunda série, Guga saiu quebrando o saque de Agassi logo no primeiro game. Na outra chance que teve, o brasileiro quebrou novamente para fechar em 6/3. No terceiro set, a partida foi igual até 3/3, quando Agassi conseguiu quebrar o saque de Guga. No nono game Guga chegou a salvar dois match points, mas foi Agassi quem comemorou bastante. Foi a sétima vitória de Agassi contra o brasileiro em 11 confrontos. O norte-americano vai enfrentar o bielo-russo Max Mirnyi nas semifinais. Guga marcou 40 pontos ? tinha 75 para defender e tem seu lugar ameaçado no ranking. O brasileiro tem 1.075 pontos para defender até o fim do Aberto dos Estados Unidos. Outras partidas Jan-Michael Gambill (EUA) 7/5 e 7/6 (7-5) Nicolas Kiefer (ALE); Andy Roddick (EUA) 6/4 e 6/4 Xavier Malisse (BEL); Max Mirnyi (BIE) 6/4 e 7/6 (7-4) Michael Llodra (FRA). Sopot ? A irmã do russo Marat Safin, Dina Safina, de 16 anos, ganhou neste sábado seu primeiro torneio como profissional. Ela derrotou na final a eslovaca Henrieta Nagyova, que abandonou o jogo com uma contusão no pé. Safina marcou 6/3 e 4/0 e ganhou um cheque de cerca de US$ 50 mil. O torneio foi disputado em quadra de saibro, em Sopot, na Polônia. Stanford ? A tenista belga Justine Henin fraturou o dedo mindinho da mão esquerda ao cair durante o jogo. Henin, cabeça-de-chave número 6, sofreu a queda no segundo game do terceiro set, que terminou perdendo para a norte-americana Marissa Irwin por 3/6, 6/4 e 1/6. Henin desistiu do Torneio de San Diego, que começará na segunda-feira.