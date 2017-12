Derrota de Agassi beneficia Guga Com a derrota de Andre Agassi, hoje, nas quartas-de-final de Roland Garros para Sebastien Gorsjean, Guga vai manter a posição de número 1 do ranking mundial. Ainda que brasileiro tenha de descontar mil pontos do título conquistado ano passado não o fará deixar a liderança. Depois da queda do russo Marat Safin, o único que ainda poderia superá-lo era Agassi.