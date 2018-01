Derrota de Grosjean coloca Moyá no Masters O espanhol Carlos Moyá garantiu nesta sexta-feira uma vaga na Copa Masters de Tênis - torneio que reúne os 8 melhores da temporada e que será disputado em Houston (EUA), entre 10 e 16 de novembro. Moyá foi beneficiado pela eliminação do francês Sebastién Grosjean nas quartas-de-final do Torneio de São Petersburgo. Carlos Moyá, de 27 anos, vai disputar sua quarta Copa Masters e em todas elas chegou às semifinais. Seu melhor desempenho foi em 98, quando disputou à final, mas perdeu para o compatriota Alex Corretja. Este ano, Moyá ganhou três títulos no saibro - Buenos Aires, Barcelona e Umag - e chegou às finais em Miami e Viena. Venceu 56 jogos na temporada e perdeu 20. Antes de Moyá, já haviam garantido vaga no Masters, o espanhol Juan Carlos Ferrero, os norte-americanos Andy Roddick e Andre Agassi, o suíço Roger Federer, o argentino Guillermo Coria e o alemão Rainner Schuettler. O argentino David Nalbandián, o australiano Mark Philippoussis e o francês Sebastien Grosjean brigam pela última vaga.