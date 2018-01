Derrota na Bahia não desanima Guga Perder na semifinal do Brasil Open não desanimou o tenista brasileiro Gustavo Kuerten. ?Estou muito feliz com a semana que tive?, afirmou logo após o jogo com o alemão Rainer Schuettler. ?Consegui fazer boas partidas.? Guga disse que perdeu um pouco a concentração no décimo game do terceiro set. ?Fui sacar com 5 a 4 a meu favor, mas uma bola na fita e um erro deixaram ele (Schuettler) animado. Ele entrou de novo no jogo?, afirmou. ?Perdi nos centímetros.? Leia também: Guga perde e está fora da final do Brasil Open Schalken vence Gaston Etlis é finalista do Brasil Open