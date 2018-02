Derrota não tira ânimo de Guga "Talvez ainda não fosse a hora certa de ganhar um título", com esta frase, Gustavo Kuerten demonstrou todo seu conformismo pela derrota na final do Masters Series de Indian Wells, quando, aparentemente um pouco cansado, caiu diante do número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, por 6/1 e 6/1. Apesar do resultado, Guga garantiu estar satisfeito. "Esta foi, sem dúvida, a minha melhor semana desde a cirurgia", disse o tenista. "Foi uma excelente surpresa em todos os sentidos e dentro das circunstâncias em que joguei a final, vindo de um outro jogo, não dá para reclamar de nada." E parece não haver mesmo motivos para Guga se lamentar. Com a campanha em Indian Wells, com a conquista de 350 pontos no ranking, o brasileiro já vai se aproximar bastante de seu objetivo de voltar a figurar entre os dez. Nesta segunda-feira já deve aparecer na 15.ª colocação. "É uma recompensa pelos treinamentos e sacrifícios. Mas está valendo a pena, pois tenho a sensação de parecer a primeira vez que estou lutando por um lugar entre os dez, tudo acontecendo de novo. É mesmo muito bom", contou Guga. "Também estou reconquistando o respeito dos outros jogadores, pois eles sabem que se estiver num bom dia posso ganhar de qualquer um". Gostinho de título - Para Gustavo Kuerten, esta final diante de Hewitt deve ser esquecida. Não fosse pela falta de sorte de ter de jogar duas partidas num mesmo dia, acordar às 6 horas da manhã, ter de passar por um jogo difícil diante de Rainer Schuettler, a situação poderia ter sido diferente. "Esquecendo a final, fiz um bom torneio. Saí até com um troféu e, por isso, ficou até mesmo aquele gostinho de título." Por causa do término da partida das semifinais, Guga disse que não conseguiu manter o mesmo nível técnico. Sequer teve tempo suficiente para pensar e preparar-se para um jogo tão importante, diante de um tenista da categoria de Lleyton Hewitt. O jogo com Schuettler também não foi tão fácil como parecia, depois do primeiro dia, quando Guga venceu o primeiro set por 6 a 2 e a partida foi suspensa com 0/1 no segundo e o brasileiro sacando com 0/30. Guga até conseguiu sair da desvantagem e empatar por 1 a 1, mas bastou um descuido para o alemão reagir e levar a decisão para o terceiro set. No final, Guga marcou 6/2, 3/6 e 6/2. Agora, Gustavo Kuerten viaja nesta segunda-feira para Miami, onde disputa outro torneio Masters Series. A chave da competição será sorteada também nesta segunda-feira. No feminino, a namorada de Hewitt, Kim Clijsters ficou com o título depois de vencer a norte-americana Lindsay Davenport por 6/4 e 7/5.