Derrota não tira liderança de Guga A derrota na final de Indianápolis não irá alterar a liderança de Gustavo Kuerten, tanto no ranking mundial como na corrida dos campeões. Seu principal rival, no momento, o norte-americano Andre Agassi também caiu nas semifinais do ATP Tour de Washington. Assim, Guga vai aparecer nesta segunda feira com mais de 600 pontos à frente de Agassi na lista de entradas e com 705 pontos, contra 633 do norte-americano, na corrida. Esta foi também a 6.ª final de um torneio que Gustavo Kuerten perde. Ele tem 16 títulos na carreira, seis conquistados este ano. As outras decisões perdidas foram em 1997, em Bolonha para Felix Mantilla - apenas uma semana depois de Roland Garros - e Montreal, para Chirs Woodruff; em 2000 perdeu o título em Miami, para Pete Sampras; em Roma 2000 para Magnus Norman e 2001 para Juan Carlos Ferrero; e agora em Indianápolis, para Patrick Rafter. Esta semana, Guga viaja para Nova York e quarta ou quinta-feira já deve começar a treinar em Flushing Meadows. Nesta terça-feira, deve sair a lista dos 32 cabeças-de-chave e Guga pode ser confirmado como número 1. O sorteio da chave será na quinta-feira.