Derrota não tira liderança de Guga Apesar da derrota desta quinta-feira para Yevgeny Kafelnikov, Gustavo Kuerten irá manter a liderança do ranking mundial. Com esta campanha no US Open somou 250 pontos e o único tenista que poderia ameaçá-lo, o norte-americano Andre Agassi, também está fora da competição . Ainda nesta sexta-feira, Guga viaja de volta para o Brasil e na próxima semana irá jogar na Bahia, no torneio da Costa do Sauípe.