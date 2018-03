Derrota tira Saretta do Grand Slam O tenista brasileiro Flávio Saretta não conseguiu manter o bom desempenho no qualifying para o Torneio de Roland Garros e perdeu nesta sexta-feira - última rodada - para o holandês John van Lottum por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1. Os únicos brasileiros que vão disputar a competição serão Fernando Meligeni e Gustavo Kuerten. Agora, Lottum aguarda o sorteio entre os vencedores da fase classificatória ao torneio para saber quem vai enfrentar na chave principal.