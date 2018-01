Desconhecido elimina Agassi em Atlanta O norte-americano André Agassi - líder do ranking da Corrida dos Campeões - foi eliminado hoje, logo na primeira rodada do Torneio de Tênis de Atlanta. Agassi foi derrotado pelo desconhecido Nicolas Thomann (FRA) - em dois sets a zero, parciais de 6/4 e 7/5. A partida, prevista para a terça-feira, foi transferida para hoje por causa da chuva. Em outro jogo adiado para hoje, o americano Andy Roddick derrotou o holandês Raemon Sluiter em dois sets a um - 6/2, 4/6 e 6/4.