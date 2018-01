Desfalques marcam 1º Grand Slam Um dos quatro maiores torneios do planeta, o Aberto da Austrália não tem, certamente, o mesmo carisma dos outros três eventos do Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open). A comprovação está no grande número de desfalques deste ano, como de Pete Sampras, que não quer jogar em Melbourne pelo simples fato de não se sentir bem preparado, contrariando a orientação da ATP, aos 50 primeiros, do ranking de só deixarem de participar do Grand Slam e dos nove Masters Series por problemas com contusão. Além de Sampras, outras estrelas do tênis masculino já anunciaram a desistência do Australian Open, como o campeão do ano passado, o sueco Thomas Johansson, os ingleses Tim Henman e Greg Rusedski, o francês Paul-Henri Mathieu, o alemão Tommy Haas e o chileno Marcelo Rios, todos contundidos. Agora, até mesmo o cabeça-de-chave número 3, o russo Marat Safin ameaça desistir do torneio. Sentiu uma lesão no torneio de Sydney e pediu aos organizadores do Australian Open para programar sua partida de estréia apenas na quarta-feira, para ter tempo de recuperar-se. Caso contrário, não jogaria em Melbourne. Com tantas desistências, Gustavo Kuerten, número 37 do ranking mundial, acabou herdando uma vaga entre os 32 cabeças-de-chave. Com isso, afugenta a possibilidade de já ter de enfrentar um dos favoritos do torneio logo na primeira rodada. Outra vantagem para o brasileiro em Melbourne é o seu período de preparação. Enquanto outros jogadores, como o próprio Safin, quase não tiveram tempo de recuperar-se das competições do final do ano passado, Guga, que encerrou a temporada um pouco mais cedo, ganhou tempo para realizar uma boa pré-temporada, de quatro semanas, em Camboriu. Bom teste - Já no primeiro torneio do ano, em Auckland, um preparatório para o Aberto da Austrália, Gustavo Kuerten acabou encontrando um bom teste às suas reais condições. Na última rodada, por exemplo, estava correndo o risco de ter de realizar três partidas num só dia. Teria de terminar sua partida contra o norte-americano Michael Russell - interrompida por chuvas com empate por 1 set a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 0 a 30 no primeiro games do terceiro set, com saque de Russell. No caso de vitória, Guga teria ainda de jogar com o argentino Guillermo Coria, nas quartas-de-final. E estava programado também seu jogo pelas semifinais de duplas, ao lado do mineiro André Sá. Normalmente, a ATP não permite a disputa de três partidas num único dia para os tenistas. Mas no caso de Guga em Auckland, o seu primeiro jogo tem apenas um set a ser disputado e, por isso, nenhum dos jogadores colocou qualquer obstáculo.