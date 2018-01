Desmentido o casamento de Kournikova Representantes de Ana Kournikova desmentiram nesta segunda-feira a notícia publicada pelo jornal inglês The Sun de que a tenista russa se casou com o jogador de hóquei no gelo Sergei Fedorov. ?Isto não é verdade?, disse Lindsay Evans, da Octagon, empresa que cuida da carreira de Kournikova. ?Ela não se casou?, afirmou. Após o desmentido, os editores do Sun distribuíram uma nota oficial, reafirmando que a notícia é verdadeira: ?Mantemos nossa história integralmente?, diz o comunicado. Segundo publicou o jornal, o casamento foi oficializado num cartório em Moscou e comemorado numa pequena cerimônia no mesmo período da disputa do torneio de Wimbledon, encerrado há duas semanas, e do qual ela não participou por causa de uma contusão no pé direito. Uma declaração atribuída a mãe de Kournikova, classifica a cerimônia como ?encantadora?. Kournikova não se pronunciou sobre o assunto, mas pai da tenista, Sergei, também desmentiu a notícia e disse que falou por telefone com a filha, que está em Miami, nos Estados Unidos. Segundo ele, a tenista também foi surpreendida. Essa não é a primeira vez que "casam" Kournikova, considerada a atleta mais fotografada do mundo. No ano passado, o jornal inglês Mirror publicou que ela havia se casado com Pavel Bure, também jogador de hóquei, notícia desmentida pelos dois logo em seguida.