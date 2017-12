Dez anos após 1.º título, Guga deve entregar troféu em Paris

No ano em que comemora uma década da primeira de suas três conquistas em Roland Garros, Gustavo Kuerten poderá voltar ao palco que o consagrou: a quadra central Philippe Chatrier. Embora, pelas suas declarações, preferisse estar lutando pelo tetra em Paris, Guga vai receber uma espécie de homenagem: entregará o troféu ao campeão, o vencedor da decisão entre Roger Federer e Rafael Nadal. A Federação Francesa trata o assunto como segredo, pois quer causar uma grande surpresa no domingo. Mas, na última sexta-feira, Guga acabou aceitando o convite para estar na cerimônia de entrega de troféus do torneio masculino. A organização fez o convite oficial na quarta e teve de esperar dois dias pela confirmação. A indecisão parece normal para quem ainda pensa em voltar ao circuito profissional jogando em alto nível, como Guga afirmou nesta quinta, um dia antes do décimo aniversário do título de 1997. Afinal, essas homenagens são costumeiras a jogadores já aposentados - Guga recebeu seu primeiro troféu das mãos de Bjorn Borg, que estava acompanhado de Guillermo Vilas. Guga estava programado para deixar o Brasil na noite desta sexta-feira. Viria como convidado em um jatinho particular de um empresário brasileiro, e estará acompanhado de sua mãe Alice.