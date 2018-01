Dia das mulheres acirra rivalidades O dia das mulheres nesta sexta-feira em Flushing Meadows promete ser emocionante com a definição das duas finalistas. No primeiro jogo, a partir das 14h45, horário de Brasília, a número 1 do mundo, a suíça Martina Hingis, vai enfrentar uma de suas mais polêmicas rivais, a norte-americana Serena Williams. Depois, não antes das 16h45, Venus Williams, campeã do ano passado, joga com Jennifer Capriati, dona de dois títulos do Grand Slam este ano, no Aberto da Austrália e em Roland Garros. Programação - A organização do US Open já anunciou a programação do fim de semana decisivo do torneio. As semifinais masculinas serão jogadas sábado à tarde, a partir das 13 horas, de Brasília. Na sessão noturna, a partir das 20h45, será disputado o título feminino. No domingo, às 14 horas, de Brasília, haverá a final de duplas femininas; e não antes das 17h30 de Brasília, será jogada a decisão do título masculino. Os campeões de simples, tanto no masculino, como no feminino, ganham um prêmio de US$ 800 mil.