Dia das mulheres em Wimbledon Esta terça-feira será o dia das mulheres em Wimbledon, com a disputa das quartas-de-final do torneio feminino. Mais uma vez, a atual campeã do torneio, a russa Maria Sharapova foi escalada para jogar na quadra 1 e não na central, como era de se esperar. A tenista russa joga a partir das 9 horas, de Brasília, diante da compatriota Nadia Petrova, e log a seguir a norte-americana Lindsay Davenport, a número 1 do mundo, enfrenta a russa Svetlana Kuznetsova. A quadra central do All England Club não terá nem a atual campeã, Sharapova, nem a número 1 da WTA, Davenport. Às 9 horas, de Brasília, Amelie Mauresmo enfrenta Anastasia Myskina e a seguir Mary Pierce duela com Venus Williams.