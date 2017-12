Dinamarquês na final da Copa Ericsson O tenista dinamarquês Kristian Pless é o primeiro finalista da Gran Copa Ericsson, que está sendo disputada no Jockey Club do Rio de Janeiro. Cabeça-de-chave número 1 da competição carioca e 85º colocado do ranking de Entradas da ATP, Pless derrotou o alemão Michael Kohlmann, cabeça-de-chave 7 e 137º do mundo, por 2 sets 0, com parciais 6/4 6/1. Ele enfrenta na disputa do título o vencedor da partida entre o brasileiro Ricardo Mello e o peruano Luis Horna, que acontece ainda na tarde deste sábado. A partida final está programada para às 12 horas deste domingo e terá transmissão ao vivo pela SporTV. O torneio carioca distribui US$ 100 mil em prêmios e encerrra o circuito da Copa Ericsson 2001, que passou por outras sete cidades latino-americanas durante o ano.