Dinara Safina conquista o título do Torneio de Berlim

A tenista russa Dinara Safina conquistou neste domingo o título do Torneio de Berlim, na Alemanha, que distribui um total de US$ 1,34 milhões em prêmios. Na final, ela ganhou de virada da russa Elena Dementieva por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2. Atualmente em 17.º lugar no ranking, Dinara Safina teve uma semana perfeita em Berlim, com vitórias sobre três tenistas que estão entre as 10 melhores do mundo: a belga Justine Henin (nº 1), a norte-americana Serena Williams (n.º 6) e Dementieva (n.º 9). Com isso, a russa de 22 anos conquistou o sexto título de sua carreira, sendo o primeiro da temporada. "Esta semana joguei muito bem, principalmente na partida contra Henin. Estou muito feliz", admitiu Safina, que é irmã do tenista russo Marat Safin. "Não sei se conseguirei manter esse nível nos próximos torneios, mas vou tentar."