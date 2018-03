Dinara Safina encerra série de Serena e vai à semi em Berlim

A russa Dinara Safina continua derrubando as favoritas no Aberto da Alemanha de tênis. Um dia depois de bater a belga Justine Henin, número 1 do mundo, a irmã de Marat Safin venceu a norte-americana Serena Williams por 2 sets a 1, nesta sexta-feira, com parciais de 2/6, 6/1, 7/6 (7/5). A vitória da russa interrompeu uma série invicta de 17 jogos de Serena, que incluía três títulos - Bangalore, Miami e Charleston. Com a chegada à semifinal, Safina soma 195 pontos e deve voltar ao grupo de 15 melhores tenistas da WTA - atualmente está em 17.ª no ranking. Na briga por uma vaga na decisão, ela terá pela frente a bielo-russa Victoria Azarenka, de 18 anos, que bateu a ucraniana Alona Bondarenko em dois sets, com 7/6 (7/2) e 6/2.