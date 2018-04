Dinara Safina mantém número 1 no ranking feminino

A russa Dinara Safina mantém nesta segunda-feira o número 1 no ranking feminino do tênis. Embora não viva boa fase, ela segue beneficiando-se de seus resultados do início da temporada, e tem 8.340 pontos. A segunda colocada é Serena Williams, com 7.807.

A lista desta semana não mostra grandes alterações com relação à anterior. No grupo das 20 primeiras, o destaque foi a russa Nadia Petrova, que pulou da 14.ª para a 13.ª posição, aproximando-se do grupo das dez melhores.

A israelense Shahar Peer, campeã no Torneio de Tashkent, ganhou 12 posições e pulou do 46.º para o 34.º lugar. Já a veterana japonesa Kimiko Date Krumm, de 39 anos, pulou 55 posições e agora está em 100.º lugar após o título de Seul.

Confira o ranking da WTA, 28/09:

1.º - Dinara Safina (RUS), 8.340 pontos

2.º - Serena Williams (EUA), 7.807

3.º - Venus Williams (EUA), 6.645

4.º - Elena Dementieva (RUS), 6.015

5.º - Caroline Wozniacki (DIN), 5.850

6.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 5.202

7.º - Vera Zvonareva (RUS), 5.200

8.º - Jelena Jankovic (SER), 4.870

9.º - Victoria Azarenka (BLR), 4.592

10.º - Flavia Pennetta (ITA), 3.490

11.º - Ana Ivanovic (SER), 3.075

12.º - Agnieszka Radwanska (POL), 2.900

13.º - Nadia Petrova, (RUS), 2.810

14.º - Marion Baroli (FRA), 2.785

15.º - Samantha Stosur (AUS), 2.702

16.º - Li Na (CHN), 2.352

17.º - Kim Clijsters (BEL), 2.310

18.º - Virginie Razzano (FRA), 2.301

19.º - Amelie Mauresmo (FRA), 2.279

20.º - Dominika Cibulkova (ESV), 2.148