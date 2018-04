Dinara Safina perde para 132.ª colocada do ranking em Tóquio

A russa Dinara Safina, líder do ranking da WTA, foi surpreendida logo em sua estreia no Torneio de Tóquio. Nesta segunda-feira, ela caiu diante da desconhecida Kai-Cheng Chang, de Taiwan, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 7/5, após 2h44min de partida.

Chang, de 18 anos, entrou na chave principal do torneio depois de passar pelo qualifying. Ela ocupa atualmente a 132ª colocação no ranking, e jamais havia conquistado um resultado de destaque na carreira até o início do torneio japonês. Na estreia, batera a estoniana Kaia Kanepi.

A derrota de Safina não foi a única surpresa do dia em Tóquio. A também russa Svetlana Kuznetsova caiu diante de outra tenista egressa do qualifying. A atual número 6 do ranking foi derrotada pela alemã Andrea Petkovic, 58.ª, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, após 2h11min.

O orgulho do tênis russo no dia foi salvo graças a Maria Sharapova. A ex-número 1 e atual 25.ª colocada superou a italiana Francesca Schiavone, 27.ª, em três sets, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/1, após 2h22min.