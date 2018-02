Dinara Safina vence Martina Hingis na final de Gold Coast A russa Dinara Safina, cabeça-de-chave n.º 2 da competição, conquistou neste sábado o título do torneio de tênis de Gold Coast ao derrotar a suíça Martina Hingis, cabeça-de-chave n.º 1, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. Na partida, que durou duas horas e dez minutos, Hingis, ex-número um do mundo, facilitou a vitória de Safina ao cometer uma dupla falta no último set que colocou a russa a um ponto de fechar a partida. Safina não desperdiçou a chance na primeira oportunidade que teve e fechou seu dia com chave de ouro, pois ao lado da eslovena Katarina Srebotnik, a russa também conquistou a final de duplas.