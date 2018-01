Dirigente brasileiro ganha cargo na ITF O presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Nelson Nastás, conseguiu uma dupla vitória na assembléia anual da Federação Internacional de Tênis (ITF), que está sendo realizada no Rio de Janeiro. Primeiro, Nastás foi beneficiado pela desistência da candidatura do argentino Eduardo Molina e ganhou um cargo na diretoria executiva da entidade, ao lado de nomes poderosos como o de Christian Bimes - presidente da Federação Francesa de Tênis. E depois, foi surpreendido com a vice-presidência da Confederação Pan-americana. "É um fato inédito ter um brasileiro na diretoria executiva da ITF", festejou Nastás. "Agora vou poder participar de importantes decisões do tênis mundial. E depois ainda fui surpreendido com a vice-presidência da Pan-Americana, por causa dos Jogos que serão realizados no Rio, em 2007." O italiano Francesco Ricci Bitti foi reeleito presidente da ITF.