Dívida pode tirar Brasil da Copa Davis Uma dívida de 218 mil dólares pode impedir que o Brasil dispute a Copa Davis em 2005 (enfrenta a Colômbia, pela zona americana, nos dias 4 a 6 de março). Esta quantia está sendo cobrada pela ITF (Federação Internacional de Tênis) e se refere às anuidades do período de 2004 e 05. Todas as federações filiadas pagam essa taxa. O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jorge Lacerda da Rosa, afirmou (via assessoria de imprensa) que pretende se reunir com o presidente da ITF, Francesco Ricci Bitti, para negociar essa dívida e garantir a participação brasileira. Além disso, ele quer que a CBT volte a receber o dinheiro pago pela televisão para transmitir os jogos de torneios internacionais. Atualmente, os cerca de 2 milhões de dólares pagos anualmente pelos direitos vai todo para a entidade internacional. ?Era uma renda importante para a CBT, um dinheiro certo que daria para iniciar alguns projetos?, disse.