Djokovic abre confronto entre Sérvia e Croácia na Davis com vitória

Novak Djokovic confirmou nesta sexta-feira o seu favoritismo para colocar a Sérvia em vantagem na primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Em Kraljevo, o número 1 do mundo não teve muitos problemas para superar o croata Mate Delic, apenas o 158º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4, em 1 hora e 29 minutos.

Djokovic disparou seis aces na partida, um a mais do que Delic. O sérvio terminou o duelo com 34 winners, 15 a mais do que o croata, que cometeu 15 erros não-forçados, quatro a menos do que o número 1 do mundo.

No primeiro set, Djokovic teve um único break point, no segundo game, e o converteu, abrindo em seguida 3/0. Assim, sem ser pressionado, venceu a parcial por 6/3. Embalado, Djokovic conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game do segundo set. E ele teve êxito no seu outro break point na parcial, no sétimo game, para depois vencer o set por 6/2.

Djokovic encaminhou a sua vitória no terceiro set ao obter uma quebra de serviço no quinto game. O sérvio teve dois match points no nono game, no saque de Delic, mas o croata se safou. Depois, porém, o sérvio confirmou o seu saque, fechou a parcial em 6/4 e colocou a Sérvia em vantagem de 1 a 0 no confronto.

Ainda nesta sexta-feira, a série entre Sérvia e Croácia prossegue com mais um jogo de simples. Dessa vez, o sérvio Viktor Troicki, número 41 do mundo, vai encarar o croata Borna Coric, 61º colocado no ranking.