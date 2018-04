Djokovic arrasa em Roland Garros e fará revanche com Dimitrov

PARIS - O sérvio Novak Djokovic arrasou o argentino Guido Pella por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/0 e 6/2, nesta quinta-feira, e garantiu vaga na terceira rodada de Roland Garros. Desta forma, o líder do ranking mundial também se credenciou para travar na próxima fase uma revanche com o búlgaro Grigor Dimitrov, que no início deste mês surpreendeu ao eliminar o poderoso rival na estreia do Masters 1.000 de Madri.

O jogador da Bulgária também assegurou classificação para a terceira rodada nesta quinta-feira ao bater o francês Lucas Pouille por 3 sets a 0, com 6/1, 7/6 (7/4) e 6/1. Assim como o duelo envolvendo Djokovic, este confronto foi atrapalhado pela chuva que atrasou toda a programação do dia em Paris.

Embora tenha derrotado Djokovic uma vez, Dimitrov caiu diante do sérvio nos dois outros duelos entre os dois, um no Masters 1.000 de Indian Wells deste ano e outro no Masters 1.000 de Xangai de 2012.

Para assegurar a revanche diante do jovem de 21 anos, que é namorado da tenista russa Maria Sharapova, o sérvio não deu nenhuma chance a Guido Pella nesta quinta. Sem oferecer nenhuma oportunidade de quebra de saque ao rival no primeiro set, ele aproveitou dois de cinco break points para fazer 6/2.

Já na segunda parcial, com ainda mais facilidade, o sérvio foi feliz em três de sete oportunidades de ganhar games no serviço do argentino e aplicou um pneu (6/0). E com mais duas quebras de quatro oportunidades no terceiro set, Djokovic liquidou o confronto em 6/2.

Outro cabeça de chave que avançou à terceira rodada nesta quinta foi o japonês Kei Nishikori, 13.º pré-classificado. Também em partida reiniciada após paralisação por causa da chuva, ele superou o esloveno Grega Zemlja por 3 sets a 1, com 6/1, 5/7, 6/1 e 6/4.

Já o romeno Victor Hanescu contou com a desistência do russo Dmitry Tursunov quando o segundo set do duelo estava empatado por 6 a 6, depois de ter vencido o primeiro set por 6/4. Assim, ele se credenciou para encarar o alemão Philipp Kohlschreiber na terceira rodada.

SÁ AVANÇA NAS DUPLAS

Também em jogo retomado após paralisação por causa da chuva, o brasileiro André Sá e o espanhol Feliciano López estrearam com vitória no torneio de duplas masculinas de Roland Garros nesta quinta. Ele e o parceiro derrubaram o favoritismo dos britânicos Colin Fleming e Jonathan Marray, cabeças de chave número 10, ao vencerem por 2 sets a 1, com 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 7/5.

Com isso, Sá e López foram à segunda rodada e pegarão agora o romeno Florin Mergea e o alemão Philipp Marx, que derrotaram na estreia os franceses Gael Monfils e Josselin Ouanna por 2 sets a 0.