Djokovic arrasa Verdasco e avança às quartas em Doha

Grande favorito ao título do Torneio de Doha, Novak Djokovic garantiu vaga nas quartas de final do ATP 250 realizado no Catar ao arrasar o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com duplo 6/2, nesta quarta-feira.

Líder disparado do ranking mundial, o tenista sérvio assim se credenciou para enfrentar na próxima fase o argentino Leonardo Mayer, que em outro duelo do dia derrotou o espanhol Pablo Andujar por 6/2 e 6/4. Djokovic precisou de 1h09min para justificar o seu favoritismo nesta quarta. Ele confirmou todos os seus saques no confronto e aproveitou quatro de oito break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

Outro cabeça de chave que assegurou lugar nas quartas de final em jogo já encerrado nesta quarta em Doha foi o francês Jeremy Chardy. Sétimo pré-classificado, ele passou pelo seu compatriota Paul-Henri Mathieu por 6/2 e 6/4 e agora terá pela frente o ucraniano Illya Marchenko, que passou pelo russo Teymuraz Gabashvili por 6/4 e 6/2.

Também garantido nas quartas de final está o russo Andrey Kuznetsov, que derrotou o lituano Ricardas Berankis por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1, e agora espera pelo ganhador da partida entre o espanhol Rafael Nadal e o holandês Robin Haase, também programado para acabar nesta quarta.

CHENNAI

O suíço Stan Wawrinka também não teve dificuldades para confirmar a sua condição de primeiro cabeça de chave do Torneio de Chennai, na Índia. Ele arrasou o russo Andrey Rublev por 6/3 e 6/2 e já está nas quartas de final, pois estreou direto na segunda rodada.

Assim, o atual quarto colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que nesta quarta eliminou o croata Ante Pavic por 7/6 (7/5) e 6/1.

O croata Borna Coric, por sua vez, passou pelo norte-americano Austin Krajicek por 6/2 e 7/5 e também foi às quartas de final, estágio da competição no qual medirá forças com o espanhol Roberto Bautista, que em outro duelo do dia derrotou o australiano John Millman por 6/4 e 6/1.