Djokovic avança com tranqüilidade às quartas em Paris

O sérvio Novak Djokovic não teve muito trabalho para chegar pela segunda vez as quartas-de-final de Roland Garros. O número 6 do mundo derrotou, nesta segunda-feira, o espanhol Fernando Verdasco por 6/3, 6/3 e 7/6 (7/1). Agora, aguarda o vencedor do confronto entre Marcos Baghdatis e Igor Andreev. Djokovic foi pouco exigido nos dois primeiros sets, principalmente porque o espanhol, número 51 do ranking, errou muito nas trocas de bola. Verdasco só deu trabalho no terceiro set, quando conseguiu uma quebra no quinto game e o sérvio já mostrava sinais do cansaço, mas mesmo assim Djokovic reagiu e venceu com tranqüilidade o tie-break. Em outra partida desta segunda,o veterano espanhol Carlos Moyá também voltou às quartas de um Grand Slam. O tenista de 30 anos derrotou o sueco Jonas Bjorkman por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 7/5 e 6/2. A última vez que o espanhol (ex-número 1 do mundo) havia alcançado essa fase em um dos torneios mais importantes da temporada da ATP foi em 2004, quando acabou eliminado pelo argentino Guillermo Coria também no Aberto da França. Porém, a luta pela vaga na semifinal não será nada fácil para Moyá. Ele enfrentará o seu compatriota e pupilo Rafael Nadal, atual bicampeão do torneio, que bateu o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 7/6 (7/5). *Atualizado às 13h10