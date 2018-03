Djokovic avança e espera Nadal na semifinal de Hamburgo

O sérvio Novak Djokovic confirmou o favoritismo e venceu o espanhol Albert Montanes por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, nesta sexta-feira, em Hamburgo. A vitória levou o número 3 do ranking da ATP à semifinal do Masters Series alemão. O próximo adversário de Djokovic sairá do confronto entre os espanhóis Carlos Moya e Rafael Nadal. Caso não haja surpresa e Nadal passe à semifinal, os dois tenistas farão um confronto direto pela segunda colocação no ranking mundial - 310 pontos os separam na lista da ATP. Do outro lado da chave, Roger Federer já assegurou vaga entre os quatro melhores do torneio. O tetracampeão em Hamburgo terá pela frente na semifinal o vencedor da partida entre duas surpresas do evento - o veterano alemão Nicolas Kiefer, e o ascendente italiano Andreas Seppi.