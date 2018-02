Djokovic bate Ferrer e vai às semifinal em Indian Wells O sérvio Novak Djokovic garantiu vaga nas semifinais do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 12 do torneio, ele bateu o espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4. O adversário de Djokovic sairá do confronto entre o britânico Andy Murray e o alemão Tommy Haas. A outra semifinal já está definida: será entre o espanhol Rafael Nada, cabeça-de-chave número 2, contra o norte-americano Andy Roddick, terceiro pré-classificado. Nadal conseguiu sua vaga na semifinal na quinta-feira, ao derrotar o argentino Juan Ignacio Chela com um duplo 7/5. Enquanto isso, Roddick, o cabeça-de-chave número 3, só garantiu sua classificação na madrugada desta sexta-feira. Ele venceu o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 7/6 (10/8). Nadal e Roddick não se enfrentam desde 2004, ano em que aconteceu os dois únicos confrontos entre eles, com uma vitória para cada. Depois da eliminação do suíço Roger Federer, os dois tenistas surgem como principais favoritos ao título do torneio, que distribui US$ 3,2 milhões em prêmios.