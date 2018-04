Djokovic bate russo de virada na estreia em Montecarlo

A partida desta quarta foi a primeira de Djokovic desde que ele sofreu uma torção no tornozelo no confronto entre Sérvia e Estados Unidos pela Copa Davis. A lesão, inclusive, colocou em dúvida a participação do número 1 do mundo no Masters 1000 de Montecarlo.

Nesta quarta, Youzhny começou melhor a partida e abriu 4/0 com duas quebras de serviço. Djokovic devolveu uma delas, no oitavo game, para evitar que o russo fechasse o primeiro set em 6/2, mas não conseguiu impedir o triunfo do adversário por 6/4. Djokovic reagiu no segundo set, completamente dominado por ele. O sérvio conseguiu quebras de saque no quarto e sexto games e fechou a disputa em 6/1.

A terceira parcial foi a mais equilibrada da partida, apesar do número 1 do mundo ter convertido um break point logo no primeiro game. Youzhny reagiu, devolveu a quebra no sexto game e abriu 4/3. Djokovic, conseguiu uma quebra de saque no nono game e em seguida confirmou o seu serviço para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Atual vice-campeão do Masters 1000 de Montecarlo, Djokovic aguarda a definição do seu adversário nas oitavas de final. O sérvio vai duelar com o vencedor da partida entre o argentino Juan Monaco e o letão Ernests Gulbis.

OUTROS JOGOS - O espanhol Nicolás Almagro não conseguiu manter o embalo após ser vice-campeão do Torneio de Houston no último fim de semana e foi eliminado nesta quarta em Montecarlo. O número 12 do mundo caiu logo na segunda rodada ao perder para o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 13 minutos. Nas oitavas de final, o 36º colocado no ranking da ATP vai encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Arrasador, o suíço Stanilas Wawrinka avançou em Montecarlo ao derrotar o espanhol Albert Montañes, 83º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em apenas 54 minutos. O italiano Fabio Fognini passou pelo espanhol Albert Ramos (6/3 e 7/5) e vai duelar com o checo Tomas Berdych nas oitavas de final.