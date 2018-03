Djokovic bate Wawrinka de virada e vence o Masters de Roma Número 3 do mundo, Novak Djokovic se recuperou de um set contra e derrotou o suíço Stanilas Wawrinka por 4-6, 6-3 e 6-3, conquistando o título do Masters Series de Roma neste domingo. Wawrinka se deu melhor nas primeiras trocas de bola e venceu o primeiro set quebrando o saque de Djokovic no quinto game. O sérvio voltou ao jogo com uma quebra de serviço na metade do segundo set. Ele então quebrou novamente o saque de Wawrinka no primeiro e último game do set decisivo e conquistou seu décimo título da ATP e o quarto de Masters Series. Atual campeão do Aberto da Austrália, Djokovic era o franco favorito da partida contra um jogador que fazia sua primeira final de um Masters Series. Mas Wawrinka teve um início confiante, vencendo os pontos com voleios de backhand na rede e belas passadas de forehand para conquistar uma quebra logo no início da partida. Wawrinka colocou mais pressão sobre Djokovic no sétimo game, quando o sérvio teve que sacar muito bem depois de estar com dois break points contra, antes de sacar para fechar o primeiro set. O terceiro cabeça-de-chave estava brigando para encontrar seu melhor tênis, mas ele conseguiu controlar a pressão e responder com um break no sexto game do segundo set. Ele manteve seu serviço nos dois games seguintes e empatou a partida, fechando o segundo set com dois smashes enfáticos na rede. Sua confiança renasceu, ele quebrou o serviço do adversário novamente no primeiro game do terceiro set, com a ajuda de uma boa jogada na rede e algumas bolas colocadas para fora pelo suíço. Wawrinka chamou o massagista para cuidar de um problema nas costas depois do quinto game do set decisivo. Djokovic manteve a concentração e Wawrinka teve que lutar muito para manter seu saque dois games depois, salvando um break. Mas ele sucumbiu logo depois, com Djokovic disparando um belo golpe de forehand no canto da quadra para conquistar o título. Wawrinka sairá da 24a colocação para ficar entre os dez primeiros nos rankings na próxima semana, depois de ter superado os ex-números 1 Juan Carlos Ferrero e Marat Safin e os cabeças-de-chave Andy Murray, James Blake e Andy Roddick para chegar à final.