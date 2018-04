Djokovic bate Wawrinka em jogo de 5 horas pelo Aberto da Austrália

MELBOURNE - O sérvio Novak Djokovic precisou superar uma batalha para se manter vivo no Aberto da Austrália. Neste domingo, o número 1 do mundo enfrentou dificuldades, mas conseguiu avançar às quartas de final após vencer o suíço Stanilas Wawrinka, 17º colocado no ranking por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7/5, 6/4, 6/7 (5/7) e 12/10, em 5 horas e 2 minutos.

Neste domingo, Djokovic foi surpreendido por Wawrinka, que começou a partida em ritmo forte. O sérvio ainda venceu o game inicial da partida, no seu serviço, mas depois foi "atropelado" pelo suíço, que fechou o primeiro set por 6/1.

No segundo set, Djokovic conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game. Wawrinka, porém, reagiu imediatamente, converteu dois break points e abriu 4/1. O suíço chegou a sacar quando liderava a parcial por 5/3, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo, perdeu quatro games e viu Djokovic vencer por 7/5.

O terceiro set foi equilibrado. O número 1 do mundo obteve uma quebra de saque no nono game e em seguida fechou a parcial em 6/4. A quarta parcial repetiu o equilíbrio anterior. Sem quebras de serviço, a disputa seguiu para o tie-break, quando Wawrinka foi agressivo chegou a abrir 6/3 e venceu por 7/5 para provocar a realização do quinto set.

Na parcial decisiva, o suíço conseguiu uma quebra de serviço logo no começo, que foi devolvida por Djokovic. Sem tie-break, o quinto set foi emocionante e ganhou contornos dramáticos com as dores na coxa esquerda de Wawrinka. Ele recebeu atendimento médico e resistiu até o 22º game, quando não conseguiu confirmar o seu saque e foi eliminado pelo número 1 do mundo.

Com a vitória, Djokovic fez 12 a 2 no confronto direto com Wawrinka. Nas quartas de final, o sérvio vai enfrentar o checo Tomas Berdych, contra quem venceu 11 de 12 partidas disputadas.

DUPLAS MISTAS

O tênis brasileiro não tem mais representantes no torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália. Neste domingo, André Sá e a checa Vladimira Uhlirova foram eliminados com a derrota para o polonês Marcin Matkowski e a checa Kveta Peschk por 2 sets a 0m com parciais de 6/3 e 7/5. Antes de Sá, Marcelo Melo havia sido eliminado na estreia, enquanto Bruno Soares abandonou a disputa por causa de uma lesão da espanhola Carla Suárez Navarro.