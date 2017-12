Djokovic confirma favoritismo e chega à semifinal em Paris

Considerado a maior revelação desta temporada do tênis mundial, o jovem Novak Djokovic fez jus à fama e derrotou o russo Igor Andreev, por um triplo 6/3, em 2h12 de partida. Com o sérvio chegar à semifinal de Roland Garros, a primeira de sua carreira em um Grand Slam. A vitória também deu a Djokovic pontos suficientes para ser o novo número quatro do mundo, ultrapassando o chileno Fernando Gonzáelez e o norte-americano Andy Roddick. O sérvio, 12.º semifinalista mais jovem na história do torneio, não teve muito trabalho para despachar Andreev. Djokovic teve seu saque quebrado apenas no primeiro game da partida e depois assumiu controle total do jogo. Mesmo com mais falhas que o russo - 38 erros não forçados contra 33 -, o novo número quatro da ATP teve no aproveitamento do primeiro saque a sua principal arma. Ele ganhou 71% dos pontos de primeiro serviço contra 62 do adversário. Agora, Djokovic pega o espanhol Rafael Nadal, que arrasou o seu amigo e mentor Carlos Moyá por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/0. *Atualizado às 12h20