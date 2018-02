Djokovic conquista torneio de tênis de Adelaide O tenista sérvio Novak Djokovic se tornou o primeiro líder da Corrida dos Campeões da ATP 2007 ao vencer, na final do torneio de Adelaide, o australiano Chris Guccione, por 6-3, 6-7 (6) e 6-4. Guccione começou bem a partido e teve quatro oportunidades de romper o serviço do adversário, nos primeiros minutos da partida, mas desperdiçou todas. No segundo set, o jogo se igualou e o australiano conseguiu levar a decisão para o desempate. No terceiro set, Djokovic se antecipou com um 4-1, deixando o caminho aberto para sua vitória, embora no final tenha tido que voltar a se esforçar para conquistar o título. Com esta vitória, Djokovic, número 16 do mundo, se torna o primeiro líder da Corrida dos Campeões 2007. Por pouco o sérvio não foi campeão duas vezes no mesmo dia, já que também disputou a final de duplas junto ao tcheco Radek Stepanek, mas os dois acabaram perdendo para o sul-africano Wesley Moodie e o australiano Todd Perry por 6-4, 3-6 e 15-13.