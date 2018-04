Djokovic, Davydenko e Tsonga avançam na Austrália

O sérvio Novak Djokovic arrasou Denis Istomin, do Usbequistão, na madrugada deste sábado, e assegurou vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália. O número 3 do mundo aplicou 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/2, em apenas 1h37min de partida.

Na rodada seguinte, o campeão de 2008 vai enfrentar o polonês Lukasz Kubot, 86.º do ranking, que avançou na competição sem precisar entrar em quadra. Kubot ganhou a vaga com a desistência do lesionado Mikhail Youzhny, da Rússia.

Se confirmar o favoritismo diante de Kubot, Djokovic poderá encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga nas quartas. Neste sábado, Tsonga alcançou as oitavas ao bater o alemão Tommy Haas por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/1 e 7/5. Na próxima rodada, o francês receberá o espanhol Nicolas Almagro.

Almagro, por sua vez, eliminou o colombiano Alejandro Falla, algoz do brasileiro Marcos Daniel logo na estreia. O espanhol venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4.

Ainda pela terceira rodada, o russo Nikolay Davydenko fez mais uma vítima em Melbourne. Dessa vez, o embalado número seis do mundo derrotou o argentino Juan Monaco, com direito a mais um "pneu": 6/0, 6/3 e 6/4.

Nas oitavas, Davydenko vai duelar com o espanhol Fernando Verdasco, que não precisou fazer grande esforço para se classificar neste sábado. Verdasco venceu o primeiro set por 6/1 e contou com a desistência do austríaco Stefan Koubek antes do início da segunda parcial para avançar no primeiro Grand Slam do ano.