Djokovic derrota Nadal e decide título contra Federer

Em apenas 1h32 de jogo, o atual número 4 do mundo dominou Nadal e não deu chances de reação para o espanhol. Quarto favorito em Cincinnati, o sérvio chegou ao confronto contra Nadal sem perder nenhum set no torneio. Para continuar assim, ele imprimiu um ritmo forte desde o início, conseguindo duas quebras para fechar a primeira parcial. Além disso, ainda teve cinco aces e um aproveitamento de 78% nos pontos de primeiro saque.

Já no segundo set, Djokovic encontrou mais resistência de Nadal. O ex-número 1 do mundo precisava de uma quebra para tentar iniciar a reação, mas acabou falhando na única oportunidade que teve. Enquanto isso, o sérvio aproveitou a chance de quebra conquistada no quinto game e partiu para vitória, diminuindo a ampla vantagem que Nadal sustenta nos confrontos diretos: 14 vitórias, contra cinco de Djokovic.

Na final em Cincinnati, a ser disputada neste domingo, o tenista da Sérvia encontrará o suíço Roger Federer, líder do ranking mundial e que eliminou nas semifinais o escocês Andy Murray. Após ficar com o vice no ano passado, perdendo na decisão para Murray, Djokovic quer, além do título inédito, afastar o estigma dos segundos lugares na temporada - apesar de ter vencido em Dubai e Belgrado, o sérvio ficou com o vice em Roma, Monte Carlo, Miami e Halle.