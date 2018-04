Djokovic e Hewitt avançam às quartas em Cincinnati O sérvio Novak Djokovic teve boa atuação nesta quinta-feira e derrotou sem maiores problemas o francês Jeremy Chardy, 35º do ranking, pelas oitavas-de-final do Masters de Cincinnati. O quarto do mundo venceu por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em uma 1 hora e 32 minutos de partida.