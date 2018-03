Djokovic e Ivanovic estréiam com vitória em Paris

Os dois principais tenistas sérvios da atualidade estrearam com vitórias em Roland Garros, torneio do Grand Slam que começou neste domingo, em Paris, na França. Confirmando o favoritismo, Novak Djokovic e Ana Ivanovic venceram seus jogos e passaram para a segunda rodada da competição. Veja também: Guga: o adeus de um ídolo do tênis brasileiro e mundial Melhor tenista da atual temporada, Djokovic levou um susto diante do alemão Denis Gremelmayr, mas ganhou de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 7/5 e 6/2. Já Ivanovic, a número 2 do ranking mundial, teve mais facilidade em sua estréia, ao fazer 6/2 e 7/5 na sueca Sofia Arvidsson. Na chave masculina de Roland Garros, outro destaque deste domingo foi a vitória do argentino David Nalbandian, o cabeça-de-chave número 6 do torneio, que venceu o seu compatriota Carlos Berlocq por 6/2, 6/4 e 6/1. Por outro lado, o espanhol Carlos Moyá foi surpreendido e acabou eliminado por Eduardo Schwank, da Argentina, por 7/6 (7/4), 6/2, 6/7 (1/7), 4/6 e 6/3. Já na chave feminina, o domingo teve a vitória de outra favorita ao título. Foi a norte-americana Serena Williams, que é a cabeça-de-chave número 5 do torneio. Ela venceu a também norte-americana Ashley Harkleroad por 6/2 e 6/1. Nesta segunda-feira, a grande expectativa é pela estréia do espanhol Rafael Nadal, atual tricampeão de Roland Garros. Ele irá jogar diante do brasileiro Thomaz Bellucci, que vem fazendo grande temporada e vai disputar o primeiro torneio do Grand Slam de sua carreira - precisou passar pelo qualifying.