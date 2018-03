Djokovic e Moya vão às quartas-de-final em Hamburgo

O sérvio Novak Djokovic, número 3 do ranking mundial, passou pelo croata Ivo Karlovic e garantiu vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo. O campeão de Roma, na semana passada bateu o gigante de 2,08m por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 6/3. Nas quartas-de-final, Djokovic terá pela frente o espanhol Albert Montanes, uma das surpresas do evento alemão. Ele bateu o também sérvio Janko Tipsarevic com fáceis 6/2 e 6/1. Em duelo entre dois ex-líderes do ranking mundial, Carlos Moya bateu o russo Marat Safin por 2 sets a 1, com 6/2, 6/7 (3/7) e 6/1. O espanhol avançou às quartas e agora espera o vencedor do confronto entre o compatriota Rafael Nadal - segundo na lista da ATP - e o escocês Andy Murray.