Djokovic elimina Nadal e está na final de Cincinnati

O tenista sérvio Novak Djokovic garantiu vaga na final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Ele avançou depois de derrotar o espanhol Rafael Nadal na noite deste sábado nas semifinais por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

É a segunda vez que Djokovic elimina Nadal em Cincinnati nas semifinais. No ano passado, o sérvio ganhou a partida por 2 a 0, com 6/1 e 7/5. No total, o sérvio venceu cinco dos 19 confrontos contra o espanhol.

Número quatro do Ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Djokovic terá na decisão simplesmente o número um do mundo, o suíço Roger Federer, que garantiu a vaga depois de eliminar o escocês Andy Murray por 2 a 0, com 6/2 e 7/6 (10/8).