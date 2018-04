Djokovic encerra reinado de Nadal em Monte Carlo

Nadal, único jogador a vencer um torneio oito vezes seguidas, estava em uma sequência de 46 vitórias no saibro do Masters antes do número um do mundo Djokovic conquistar seu primeiro título no principado.

O sérvio comemorou o 14o título de Masters da carreira e se tornou o primeiro jogador a derrotar Nadal em três finais diferentes no saibro. Venceu em Madrid e Roma em 2011.

Residente de Mônaco, Djokovic entrou em cima da hora no torneio por causa de uma lesão no tornozelo jogando a Copa Davis há duas semanas, mas foi soberbo contra Nadal na pitoresca quadra central que vinha sendo o palco do espanhol desde 2005.

Depois que uma leve chuva atrasou a final em 45 minutos, Djokovic puniu os erros de Nadal e abriu 5-0 no primeiro set.

A partida teve poucas semelhanças com a decisão de Monte Carlo do ano passado, quando Nadal atropelou Djokovic, com parciais de 6-3 e 6-1, no primeiro grande evento de saibro da temporada, um mês antes de ele conquistar seu sétimo Aberto da França.

Nadal, que tirou férias de um mês depois de vencer três títulos seguidos após retornar de um período de sete meses se recuperando de lesão, salvou cinco set points em seu próprio serviço e diminuiu para 5-2, mas cedeu o set com uma dupla falta.

Um Nadal mais agressivo pressionou Djokovic ao abrir 4-2 no segundo set.

Djokovic, porém, empatou em 4-4 e, após mais uma troca de quebras, o sérvio venceu o tie-brek por 7-1.

(Por Gregory Blachier)