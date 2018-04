Djokovic, Federer e Nadal recebem prêmios da ATP em Londres

LONDRES - Favoritos ao título do ATP Finals, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal foram premiados neste sábado, véspera da abertura do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano no encerramento da temporada.

Sensação do ano, Djokovic foi premiado por terminar o ano na liderança do ranking da ATP. O sérvio alcançou o topo depois de uma temporada incrível, na qual venceu três dos quatro torneios de Grand Slam, faturou cinco títulos de Masters 1000 e ainda cravou uma sequência de 41 vitórias consecutivas.

Ofuscados por Djokovic neste ano, Federer e Nadal não saíram de mãos abanando. O suíço de 30 anos levou o Prêmio Stefan Edberg de espírito esportivo, em votação entre os próprios jogadores, pela sétima vez em oito anos e foi eleito o tenista favorito do público, em votação aberta, pela nona vez consecutiva. Federer soma 22 prêmios desde 2003.

"Uma das razões que me levam a jogar este maravilhoso esporte é o apoio dos meus fãs. Por isso, agradeço a todo mais uma vez por este suporte", agradeceu o suíço. "Também é muito gratificante ser reconhecido pelos meus colegas pelo fair play dentro e fora das quadras", completou.

Nadal, por sua vez, levou o prêmio humanitário Arthur Ashe pelas atividades filantrópicas da Rafa Nadal Foundation. O argentino Juan Martín del Potro foi premiado por apresentar o melhor retorno às quadras, após ficar de fora de quase toda a temporada 2010, por lesão.

O canadense Milos Raonic, de 20 anos, foi considerado a revelação do ano. Ele se destacou ao exibir o retrospecto de 31 vitórias e 19 derrotas em sua primeira temporada completa no circuito da ATP. Já o norte-americano Alex Bogomolov Jr., de 28 anos, foi premiado por apresentar a maior evolução do ano, ao subir da 166ª colocação do ranking para a 33ª.