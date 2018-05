Djokovic leva susto, mas bate Thiem na estreia do ATP Finals com 'pneu'

O sérvio Novak Djokovic deu um susto em seus fãs neste domingo, mas derrotou o austríaco Dominic Thiem na estreia do ATP Finals em Londres. Depois de perder o primeiro set no tie-break, arrancou um "pneu" no segundo e confirmou a vitória por 2 a 1 no terceiro: 6/7 (10/12), 6/0 e 6/2. Com isso, largou em vantagem no torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Parecia que o domingo marcaria mais uma página na história recente de decepções de Djokovic no circuito. Sem conquistar títulos desde julho, o sérvio viveu um incomum jejum no segundo semestre, que, aliado à grande fase de Andy Murray, resultou na queda para a segunda colocação do ranking da ATP, ultrapassado justamente pelo britânico.

E o início da partida deste domingo mais uma vez mostrou um Djokovic apático. No primeiro set, chegou a ser ameaçado por Thiem, que teve um set point no saque do sérvio. Até conseguiu levar para o tie-break, recuperou-se após largar com grande desvantagem, mas viu o austríaco fazer 1 set a 0.

Se não serviu para lhe dar o primeiro set, a recuperação no tie-break pareceu acordar Djokovic, que voltou totalmente diferente para a segunda parcial. O sérvio perdeu somente 10 pontos ao longo de todo set, confirmou cada uma das três oportunidades de quebra que teve e deixou tudo igual.

Atônito, Thiem fez de tudo para se recuperar no terceiro set e até começou bem, mas Djokovic já estava em um estado no qual é praticamente imbatível. O sérvio voltou a ter 100% de aproveitamento nos break points, quebrou o austríaco em duas oportunidades e garantiu o triunfo de virada.

Com a vitória na primeira partida de simples em Londres, Djokovic largou na frente no Grupo Ivan Lendl. A chave ainda conta com o canadense Milos Raonic e o francês Gael Monfils, que se enfrentem mais tarde neste domingo. Na segunda, jogam os tenistas do Grupo John McEnroe: Stan Wawrinka x Kei Nishikori e Andy Murray x Marin Cilic.