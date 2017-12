Djokovic leva susto no início, mas vence alemão na estreia em Doha

O sérvio Novak Djokovic teve um início lento, mas ainda assim conseguiu vencer seu primeiro jogo na temporada 2017. Nesta segunda-feira, o número 2 do mundo avançou na estreia no Torneio de Doha, ATP 250 disputado em quadras duras, ao superar o alemão Jan-Lennard Struff, o 63º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3, em 1 hora e 27 minutos.

Djokovic apresentou alguma dificuldade diante do saque de Struff, que disparou nove aces, contra apenas quatro do sérvio, que também cometeu quatro duplas-faltas. Ainda assim, teve um aproveitamento de 85% dos pontos disputados no primeiro serviço, contra apenas 63% do seu adversário.

Nesta segunda, Djokovic teve um péssimo inicio de jogo, cometendo muitos erros. Struff se aproveitou para abrir 5/1, mas desperdiçou a chance de fechar o primeiro set no oitavo e décimo games, perdendo o seu saque em ambas oportunidades. O alemão só voltou a confirmar o seu serviço no 12º game, forçando a realização do tie-break, quando Djokovic sobrou e venceu fácil.

No segundo set, Djokovic conseguiu uma quebra de saque logo no começo da parcial e foi administrando a vantagem até o nono game, quando converteu mais um break point, definindo a sua vitória por 6/3.

Agora Djojkovic espera a definição do seu adversário nas oitavas de final do Torneio de Doha, que sairá do confronto entre o argentino Horacio Zeballos e o alemão Florian Mayer.

Nos outros jogos já realizados em Doha nesta segunda-feira, o alemão Dustin Brown passou pelo argentino Facundo Bagnis (6/1, 6/7 e 6/4) e o checo Jiri Vesely superou o turco Anil Yueksel (6/2 e 6/3). Já Nicolás Almagro venceu o italiano Paolo Lorenzi (7/6, 4/6 e 6/3).

Cabeça de chave número 1 e líder do ranking da ATP, o britânico Andy Murray vai estrear nesta terça-feira diante do francês Jeremy Chardy, 69º colocado no ranking. Murray, que tirou Djokovic da ponta da lista no fim de 2016, entrou em ação pelas duplas nesta segunda. Ele e o polonês Mariusz Fyrstenberg perderam para o espanhol David Marrero e o sérvio Nenad Zimonjic por 6/2 e 6/4.